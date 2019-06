Inauguration de la meunerie la plus moderne au Canada

Quatre ans après l’incendie ayant détruit la Meunerie Côté-Paquette à Ange-Gardien, Trouw Nutrition et B. Paquette ont inauguré la Meunerie Trivia à Saint-Hyacinthe le 31 mai 2019.

Pour Bernard Paquette et ses enfants, Caroline et Guillaume, l’événement était hautement émotif. Le 23 février 2015, la Meunerie Côté-Paquette était détruite dans un violent incendie. «Papa, Guillaume et moi, on te lève notre chapeau… de cow-boy! On est fiers d’être ta relève», a dit Caroline Paquette dans son allocution. Âgé de 76 ans, Bernard Paquette est un musicien amateur de musique country. Il a tenu à remercier toutes les meuneries qui, pendant quatre ans, ont fabriqué la moulée qu’il ne pouvait plus produire.

PUBLICITÉ

Le directeur général de Shur-Gain/Trouw Nutrition pour l’Est du Canada, Jean-Pierre Picard a expliqué que le nom choisi «Trivia» veut dire «à la croisée des chemins» en latin. Le maire de Saint-Hyacinthe, Claude Corbeil, a dit que la meunerie complète bien la mission de technopole de l’agroalimentaire de sa municipalité. Le président de Shur-Gain/Trouw Nutrition, Jacques Leclerc, s’est dit privilégié de procéder à une telle inauguration. La dernière fois qu’une telle inauguration avait eu lieu pour la compagnie, c’était il y a 40 ans.

Il s’agit de la meunerie la plus moderne du genre au Canada. D’une capacité annuelle de 240 000 tonnes, l’usine est complètement automatisée. Elle a été conçue pour répondre aux demandes actuelles et futures. Un grand souci est accordé sur l’assurance de la qualité, de la réception à l’expédition des aliments.

Construite au coût de 40 millions$, l’usine est située à côté de la voie ferrée. Voici les principaux points techniques :



PUBLICITÉ

– Les ingrédients peuvent être déchargés directement des wagons pour être transférés sous terre à l’usine.– Des échantillons seront pris automatiquement à la réception des ingrédients.– Dans le laboratoire d’analyse des ingrédients, chaque chargement sera analysé.– La fabrication offre deux lignes de production : une sans antibiotique et l’autre avec antibiotique.– Un contrôle de qualité informatisé des ingrédients médicamenteux permet d’éviter la contamination croisée. Il y a 11 micro-silos médicamentés.– Les deux mélangeurs de trois tonnes chacun sont alimentés par cinq balances.– L’usine a été conçue pour résister au feu.– Un système de décontamination aspire les poussières dans l’usine, ce qui la garde propre en tout temps tout en évitant la contamination croisée.– Des caméras sont installées partout, ce qui permet à la personne dans le poste de commande de voir ce qui se passe en tout lieu sur le site.– Dix-sept personnes travailleront à la meunerie.– L’usine débutera ses opérations dans les prochains jours et atteindra sa vitesse de croisière d’ici trois mois.