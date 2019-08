Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Des prévisions météo encourageantes

Avec les semis tardifs, les espoirs d’une belle saison se sont reportés sur des perspectives d’un automne chaud afin de voir les cultures venir à maturité. Il semble que pour l’instant, les prochains mois devraient poursuivent sur leur lancée.

Blogue Profession agriculteur: Disparition de nos sols : engrais chimiques?

Ce qui me frustre c’est qu’on a tendance à chercher des techniques, des produits et des gens coupables de certains résultats négatifs d’un système global alors qu’il faut plutôt revoir la façon qu’on utilise ces produits et ces techniques dans le système.

Experts fourragers-Herbe soudan et acide prussique: ce qu’il faut savoir

Avec le problème de sécheresse que nous connaissons depuis plusieurs années, de nombreux producteurs ont implanté cette année de l’herbe soudan, des hybrides de l’herbe soudan et du sorgho. Bien que les nouveaux croisements contiennent des quantités plutôt faibles d’acide prussique, voici quelques conseils et pratiques à mettre en place afin d’en éviter les effets négatifs.