Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Blogue Profession agriculteur: Laver son linge avec du Roundup

Ceux qui exigent l’interdiction de la vente du glyphosate devrait regarder du côté des produits qu’ils utilisent à la maison.

Deux annonces du ministre de l’Agriculture pour aider la relève

PUBLICITÉ

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, était de passage au Salon de l’agriculture le 17 janvier 2019 dans le but d’annoncer la mise en place, en collaboration avec la Financière agricole du Québec, de prêts de 100 000$ pour aider la relève n’ayant pas de capital à présenter en garantie et pour annoncer le renouvellement du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA).

Place aux végétaux et à la simplicité dans le nouveau Guide alimentaire canadien

La nouvelle version du Guide relègue les produits laitiers et la viande dans le groupe des aliments protéinés.