Les nouvelles les plus populaires de la semaine

La maturité émotionnelle a un grand impact dans la vie et par conséquence dans l'entreprise. La psychologue du travail...

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

La semaine dernière, les visiteurs du Salon industrie et machinerie agricole du Québec (SIMAQ) ont été les premiers à voir plusieurs nouveautés. Le Salon regorgeait de machineries et d’équipements innovants. Voici les primeurs qui ont piqué notre curiosité.

Le GridCON est la nouveauté de John Deere. Il s’agit d’un tracteur à 100% électrique et autonome qui ne possède ni cabine ni batterie sous le capot. En vidéo.

