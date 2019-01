Les grandes nouveautés du Salon de la machinerie de Québec

Yvon Thérien est agronome et éditeur et rédacteur en chef au Bulletin des agriculteurs.

Le nouveau CLAAS Axion série 800 est un tracteur de grande puissance propulsé par un moteur de 6,7 litres. La puissance varie de 200 ch à 280 ch, selon le modèle. Il est équipé d’une transmission intelligente (CVT). La suspension du pont avant et de la cabine est standard sur les modèles d’origine. Sa vitesse de déplacement maximum est de 50 km/h sur la route. La dernière mouture présentée au salon était équipée d’un nouvel écran tactile.

Case IH présentait sa nouvelle moissonneuse-batteuse 7250 de classe 7. La capacité de relevage du tablier a été augmentée de 5000 kg à 6125 kg. Sa façade hydraulique permet d’ajuster à partir de la cabine l’angle du tablier. Les ajustements du système de battage sont entièrement automatisés. Par une simple touche à l’écran, l’opérateur peut changer les paramètres pour battre du maïs, du soya ou du blé. Une caméra, placée dans l’élévateur à grain, mesure la qualité du grain en continu et modifie les ajustements selon les critères de qualité choisis par l’opérateur.

La compagnie WIC a profité du salon de Québec pour lancer son nouveau hache-paille à trois roues. Il hache aussi bien la paille que le foin. Il est équipé de pneus larges de type “ballon” pour faciliter le déplacement dans l’étable. La cuve de 42 po tourne à vitesse variable et est entraînée par une chaine au lieu d’une courroie. Le chariot se dirige facilement à l’aide d’une barre fixée à la roue arrière.

Le “Track system” est une chenille pour améliorer la traction des VTT. Avec le Track system, il n’est pas nécessaire de surélever le cadre du véhicule pour l’installer. Grâce à sa conception unique, la vitesse est réduite de seulement 5% par rapport au même véhicule chaussé avec des pneus. L’hiver venu, il s’agit d’enlever les roues et d’installer le Track system. Ces chenilles sont fabriquées à Plessisville au Québec.

Innnotag, une entreprise d’agriculture de précision de chez nous, présentait son nouveau système de nivellement. Le système InnoGrade est composé d’un logiciel, d’une tablette à écran tactile et d’un contrôleur installé sur la gratte. Le contrôleur active les valves hydrauliques pour lever ou baisser la lame, selon le plan de nivellement préétabli. La tablette dans la cabine est reliée au contrôleur de la gratte par une connexion sans fil, Wi-Fi. InnoGrade est compatible avec tous les receveurs RTK sur le marché, peu importe l’âge et la marque du tracteur. Il se veut facile à utiliser.

La machine idéale pour les fermes qui ont des anciennes étables avec des espaces réduits et des plafonds bas. La nouvelle Siloking Truckline e.0 a été présentée pour la première fois au Québec lors du SIMAQ. Elle est entièrement électrique. Grâce à sa batterie qui pèse près de 1500 kg, elle a une autonomie d’opération de huit heures. La TruckLine mélange, transporte et décharge le fourrage sans émettre aucun gaz. Elle coupe sans problème les balles rondes. Elle est idéale pour les élevages de 40 à 100 vaches.

Le Roxor est un véhicule tout terrain, robuste, de type côte à côte qui va plaire à ceux qui préfèrent une conduite traditionnelle avec une vraie “clutch” et une transmission manuelle de cinq vitesses. Il a un look accrocheur . Il ressemble au véhicule tout terrain utilisé par l’armée américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. Le moteur est un quatre cylindres turbo compressé de 2,5 litres avec une puissance de 62 ch. Il est conçu pour travailler. Il tire jusqu’à 1600 kg. Le modèle de base est offert à partir de 20 000$.

La compagnie McCormick a présenté en grande primeur sa nouvelle série X8. Une série de tracteurs bien adaptés pour les grandes cultures. Le modèle de base est livré avec plusieurs caractéristiques installées à l’usine, dont un moteur haute performance de 6,7 litres, une transmission à vitesse variable, une suspension à l’avant et une suspension à la cabine.

La semaine dernière, les visiteurs du Salon industrie et machinerie agricole du Québec (SIMAQ) ont été les premiers à voir plusieurs nouveautés. Le Salon regorgeait de machineries et d’équipements innovants. Voici les primeurs qui ont piqué notre curiosité.

