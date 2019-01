Un tracteur 100% électrique et autonome

John Deere a dévoilé un concept de tracteur 100% électrique et autonome, le GridCON. Le prototype ne possède ni cabine ni batteries sous le capot. Ce véhicule électrique est alimenté en permanence par un câble. Il est doté d’un enrouleur de câble qui le relie au réseau électrique et lui transmet une puissance de 300 kW (407 ch). Ce câble de 1 km peut être rallongé pour couvrir une plus grande surface de travail. Lors des travaux aux champs, un enrouleur automatique déroule le câble sur l’aller et le réenroule sur le retour. Un système de guidage intelligent permet également d’éviter que le tracteur ne roule sur le câble. Les travaux au champ se déroulent sur un mode autonome, avec des trajets prédéterminés, à une vitesse maximum de 20 km/h. Le tracteur peut également être guidé manuellement à l’aide d’une télécommande. Une puissance de 2,5 kV AC est nécessaire au fonctionnement du GridCON. Il utilise un circuit électrique 700 Volts à la fois pour les besoins internes au véhicule, mais également pour l’entraînement des outils. Le poids total à vide de ce prototype, incluant l’enrouleur et le bras de guidage du câble, est d’environ 8,5 tonnes. En plus d’offrir un rapport poids/puissance intéressant, ce prototype est silencieux et n’émet aucun gaz polluant. Visionnez la vidéo : https://vimeo.com/305547505