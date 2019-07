Les points saillants de la Journée phytoprotection

Mauvaises herbes résistantes : un nouvel outil

L’été dernier, le Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection a fait l’acquisition d’un instrument d’analyse moléculaire de détection pour identifier les mauvaises herbes résistantes aux herbicides. Avec ce nouvel outil il est possible de confirmer si une mauvaise herbe est résistante en quelques heures seulement, comparativement à la méthode standard qui prenait plusieurs semaines pour obtenir les mêmes résultats. Depuis l’acquisition de cet instrument le laboratoire a analysé 152 échantillons dont 56 se sont avérés positifs. Le service d’identification de mauvaises herbes résistantes est gratuit. Le conseiller ou le producteur envoie les échantillons en suivant la procédure décrite dans ce document

Désherber à moindres risques

Marie-Édith Cuerrier, agronome-consultante, Onil Samuel, conseiller scientifique expert à l’INSPQ et Lysanne Emond, agronome, Corteva, ont réalisé un tableau qui compare les risques pour la santé humaine et l’environnement pour 20 traitements herbicides utilisés dans le soya. Ils ont fait appel à la plateforme Sagepesticides pour mesurer l’lRS (indice de risque pour la santé) et l’IRE (indice de risque pour l’environnement). Des parcelles au champ de chaque traitement offraient la possibilité de comparer leur efficacité. En bref, le contrôle des mauvaises herbes était comparable pour tous les traitements. C’est le Pursuit + Firstrate qui affiche l’IRS le plus faible.

Diagnostiquer les problèmes aux champs Sous forme d’un atelier pratique, les agronomes Brigitte Duval et Julie Brault du MAPAQ ont mis à rude épreuve les connaissances des participants pour identifier des problèmes au champ dans les cultures de maïs et de soya. Au menu, sept cas problème à diagnostiquer. Les participants ont entre autres appris à reconnaître les dommages de la punaise brune dans le maïs, les malformations causées par des herbicides dans le maïs et le soya, ainsi que des carences d’éléments mineurs dans le maïs.

Glufosinate: c’est mieux l’après-midi C’est l’un des faits saillants des parcelles de démonstration de l’agronome Jean-François Foley de BASF et Caroline Sévigny du Groupe PleineTerre. Comme on peut le voir sur la photo, l’herbicide glufosinate (Liberty) appliqué tôt le matin est moins efficace que le même produit appliqué en milieu d’après-midi.

Lutte au phytophthora: choisir le bon gène. Vanessa Tremblay, professionnelle de recherche à l’Université Laval a présenté le résultat de ses travaux en analyse moléculaire pour mieux combattre le phytophthora dans le soya. On retrouve dans nos sols plusieurs espèces de ce champignon qui cause une pourriture racinaire. Il existe sur le marché des cultivars de soya avec des gènes de résistance à cette maladie. Au total, huit gènes différents sont offerts ( ex. 1a, 1b, 1k). Mais lequel choisir? À l’aide du test mis au point par Mme Tremblay, il est possible d’identifier le gène qui offrira la meilleure protection selon le type de phytophthora que l’on retrouve dans ses sols.