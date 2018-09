Les propriétaires de la Ferme L’Authentic Jeunes agriculteurs d’élite du Québec

Philippe Laurendeau et Kristina Roarke de la Ferme L’Authentic à Warwick, deviennent les 37e récipiendaires du Concours des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, section Québec.

Le nom des gagnants a été dévoilé le 29 août dernier au nouveau Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe, en marge de l’Expo-Champs. Le prix souligne “le succès d’agriculteurs et d’agricultrices pour leurs performances exceptionnelles qui ont su par leur gestion, assurer à leur entreprise un départ sain, un développement progressif et une vitesse de croisière enviable”, peut-on lire dans le communiqué de presse. Le couple succède à Véronique Bouchard et François Handfield de Mont-Tremblant, en production maraîchère biologique de la Ferme aux petits oignons, gagnants de l’édition 2017.

M.Laurendeau et Mme Roarke exploitent une ferme laitière, un rêve qui s’est concrétisé pour le couple après plusieurs années d’efforts. Étant natif de la ville, le couple a d’abord loué des terres avec une cinquantaine d’animaux. Ils sont aujourd’hui propriétaires de terres qui ont demandé d’importants travaux mais qui fourniront 100% des besoins en fourrages des animaux. Le cheptel aujourd’hui de 70 animaux devrait augmenter de 40 têtes dans le but de maximiser de la quantité de lait produite par stalle ou par vache sans transformer les bâtiments.

Les gagnants et finalistes ont dû se soumettre à de nombreux critères, dont le progrès accompli dans la carrière agricole, la conservation du sol, de l’eau et de l’énergie, l’historique de la production, les apports communautaires, la tenue des registres financiers, et des entrevues. Les autres finalistes étaient Jean-Philippe Côté et Julie Richer de la Ferme Malaco de Magog, spécialisée en production laitière, grandes cultures et érablière, ainsi que Martin Dion et Mélanie Deslandes de Volailles des Cantons de Roxton Pond. Cette dernière exploite une ferme en production mise en marché de poulet de grain sans antibiotique.

Le couple de Warwick ira pour sa part représenter le Québec au volet pan-canadien du Concours des Jeunes Agriculteurs qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre à Winnipeg au Manitoba. Le nom des grands gagnants sera connu le 30 novembre.