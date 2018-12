Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Une récolte qui s’étire mais qui achève

Neige et froid ont se sont mis de la partie cet automne durant la récolte de maïs mais les conséquences devraient être peu nombreuses, autant pour la production que pour les champs.

Grosse année d’investissements pour les grands troupeaux laitiers

Les 155 fermes de 100 vaches et plus faisant partie de l’analyse de groupe comparative ont beaucoup investi durant la dernière année étudiée, soit 2017. Il y a eu des constructions d’étable, des agrandissements, des rénovations, mais aussi des achats de quota en plus de celui qui a été donné.

Blogue Profession agriculteur: Investir dans un atelier fonctionnel pour réparer les machines

Il y a 30 ans, on effectuait notre premier projet de construction : un atelier. Avec nos formations en soudure et en mécanique de machineries agricoles à l’ITA, on projetait économiser beaucoup d’argent en effectuant nous-mêmes nos entretiens et réparations.