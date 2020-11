Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin des agriculteurs au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Rapport surprise du USDA

Le plus récent rapport sur l’offre et la demande présenté par le département de l’Agriculture américain (USDA) indique une diminution inattendue à la fois de la production et des rendements dans le soya et le maïs.

Blogue Marché des grains: Entreposer son maïs cette année, une bonne décision?

Ma dernière chronique « Du maïs à 300$? » a beaucoup fait jaser. Mais considérant que nous avons actuellement d’excellents prix pour le maïs, que s’est-il passé lors d’années semblables pour les prix du maïs, dans les mois qui ont suivi?

Blogue Profession agriculteur: Une année d’apprentissage

Quand on développe de nouvelles façons de travailler hors de la moyenne on se retrouve avec le fardeau financier et les efforts additionnels à fournir pour tracer une nouvelle façon de travailler, à nos frais, sur notre bras, comme on dit.