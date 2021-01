Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site web au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Visite virtuelle de la ferme Comestar

De toutes les entreprises laitières du Québec, Comestar Holstein de Victoriaville est la plus reconnue à travers le monde. Aujourd’hui, avec une relève qui prend de plus en plus de place à la barre de l’entreprise, c’est un nouveau chapitre qui débute. Et quoi de mieux que la construction d’une nouvelle étable pour marquer cette nouvelle étape?

Marché des grains: La plus forte perte hebdomadaire en six ans

Les grains ont terminé vendredi sur la même note que les jours précédents, soit en affichant de fortes pertes pour enregistrer au final la plus forte glissade en une semaine depuis six ans et demi.

Blogue Profession agriculteur: Regarder plus loin

Je me rappelle encore quand on a décidé de couper une belle terre en deux pour y implanter une haie brise-vent. Oui ça nous bloque la vue, mais ça ouvre nos horizons sur d’autres perspectives à plus long terme. On ne regarde plus le deux ou le trois mètres de perte de rendement, on se permet de regarder plus haut et plus loin.