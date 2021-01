Visite virtuelle de la ferme Comestar

De toutes les entreprises laitières du Québec, Comestar Holstein de Victoriaville est la plus reconnue à travers le monde. Aujourd’hui, avec une relève qui prend de plus en plus de place à la barre de l’entreprise, c’est un nouveau chapitre qui débute. Et quoi de mieux que la construction d’une nouvelle étable pour marquer cette nouvelle étape?

Le 20 mai 2003 marque un tournant dans l’avenir de la Ferme Comestar. Marc Comtois décide alors de changer l’orientation de son entreprise laitière. Jusqu’alors, il se spécialisait dans la génétique. Il a continué dans cette voie, mais ce jour où les frontières canadiennes se sont fermées à l’exportation d’animaux vivants en raison de la crise de la vache folle, il s’est senti trop vulnérable. Depuis, il a acheté du quota tous les mois. Aujourd’hui, 95% du revenu de l’entreprise provient du lait. Le restant est issu de la vente de génétique. En 2003, c’était l’inverse.

PUBLICITÉ

Encore une fois, Marc Comtois avait démontré son flair de visionnaire. Aujourd’hui, les centres d’inséminations, grâce à la génomique, occupent de plus en plus de place dans le développement de la génétique laitière au pays. L’an dernier, en janvier 2020, l’apport de Marc Comtois à l’amélioration de la génétique Holstein à travers le monde a été souligné par le prestigieux magazine Holstein International. Il recevait le titre d’éleveur le plus influent des 25 dernières années au monde. Mais ce n’est qu’un des nombreux prix reçus au fil des ans. En 2019, Marc Comtois était admis au sein du Temple de la renommée de l’agriculture canadienne et deux fois, il a été nommé Maître Éleveur, en 1995 et en 2009. Depuis sa fondation en 1976, Comestar Holstein a exporté 6000 embryons dans 33 pays. L’entreprise a produit quatre taureaux millionnaires, dont un supermillionnaire avec plus de 1,5 million de doses vendues.

L’année 2020 marque une nouvelle étape pour l’entreprise laitière avec la construction d’une nouvelle étable d’une capacité de huit robots de traite. L’ancienne étable est en cour de rénovation pour recevoir une partie de la relève. Après plus de 44 ans comme éleveur et producteur laitier, Marc Comtois sait que le nouveau projet est d’abord pour ses trois enfants et son gendre qui œuvrent dans l’entreprise : Julie et son conjoint Julien, Steve et Kathleen.

En cette période de pandémie où il est impossible d’organiser une porte ouverte, voici une visite de la Ferme Comestar. Plus de photos et de détails à venir dans l’article L’étoile a un nouveau logis de notre numéro de février du Bulletin des agriculteurs.