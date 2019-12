Sommes-nous prêts pour l’agriculture 5.0?

Robert Saik, président-directeur général de DOT Ready Retail, ne mâche pas ses mots : « La question n’est pas : “est-ce qu’on pourra nourrir la population en 2050?”, mais est-ce que l’agriculture aura le droit de nourrir la population? »

Alors que la plupart des grandes maladies ont été éradiquées et que la famine recule, les consommateurs n’ont jamais été autant déconnectés de l’agriculture. Pourtant, plusieurs technologies de pointe permettront bientôt de nourrir la population mondiale grandissante.

Sommes-nous prêts aux technologies du futur, comme la nutrigénomique, les robots autonomes ou la bio-ingénierie? Est-ce que les consommateurs vont suivre?

Robert Saik est l’auteur du livre « Food 5.0 – How to Feed the Future? » (Alimentation 5.0 – Comment nourrir le futur?) Il a présenté une conférence très appréciée lors du plus récent Porc Show. Il sera conférencier invité lors des Conférences du Bulletin le 15 janvier 2020. Cette année, Le Bulletin a choisit comme thème «Faisons parler la science».

Pour plus d’informations:

Site web Robert Saik

Conférences Le Bulletin «Faisons parler la science»