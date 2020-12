La vie est faite d’opportunités, il faut toutefois savoir les saisir. C’est exactement ce qu’ont fait Maryse Sauvé et Daniel Bonin. Tous deux aveugles, il n’était pas question que leur handicap soit un obstacle à la réalisation de leurs rêves. Limités au marché du travail, ils se sont tournés vers l’entreprenariat, plus précisément vers l’élevage de canes.

La Ferme À la Canne Blanche, située à Stukely-Sud, est la première ferme d’élevage dédiée à la production d’œufs de canes au Québec. Au départ, le couple s’est lancé dans l’aventure avec une trentaine de canes, une véritable histoire d’amour s’est établie entre lui et cet oiseau. Puisque la période d’apprivoisement s’est bien déroulée, le couple n’a pas hésité à voir plus grand et s’est lancé dans la construction d’une canardière pouvant accueillir près de 700 canes. Aujourd’hui, en plus de faire la production d’œufs de canes, les tourteraux s’occupent de la promotion et de la vente. D’ailleurs, leurs œufs sont disponibles dans plusieurs marchés et restaurants à travers le Québec.

À la Canne Blanche, c’est plus qu’une histoire d’amour, c’est une source de fierté démontrant que peu importe les difficultés, grâce à la détermination, tout est possible.

Source : alacanneblanche.com