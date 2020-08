La Smart-Surface-Tools Junior est lancée

Les équipements Wil-Be, une entreprise de Lévis, a fait le lancement lors d’Expo-Champs Virtuel 2020 de sa toute nouvelle gratte Smart-Surface-Tools Junior. Encouragé par le succès de sa gratte articulée, Smart-Surface-Tools Dozz-R, conçue pour l’entretien de chemins en gravier bordés de ravins. Ce concept est adapté aussi à l’entretien des cours et des espaces d’entreposage. Ce nouveau design plus court, plus prêt du tracteur, permet d’ajouter du poids, donc de la largeur à la gratte, ce qui en augmente considérablement l’efficacité. Rappelons que c’est le poids de la gratte qui est utilisé pour scarifier le sol aussi creux qu’il le faut pour rejoindre le fond des trous avec les peignes et le compacter à nouveau avec la semelle surdimensionnée du talon. Les équipements Wil-Be compte offrir deux modèles avec des largeurs de 7 pi, 8 pi, 10 pi et 12 pi. Cette nouvelle gamme pourra accommoder les tracteurs de 35 ch à 200 ch. La Smart-Surface-Tools Junior est un outil conçu pour niveler et désherber vos stationnements et espaces d’entreposage.