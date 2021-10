Bilan au 22 octobre

Aperçu

Les averses plus régulières depuis une semaine n’ont pas manqué de ralentir la progression des récoltes. Bien que plusieurs producteurs rapportent avoir terminé, la récolte de soya a pratiquement fait du surplace dans la dernière semaine, grimpant de seulement 1% à 88% complétée selon les observations recueillies. Elle affiche néanmoins toujours une légère avance de 2% par rapport à l’an dernier.

La récolte de maïs a progressé un peu plus, passant de 10 à 16% de complétée, ce qui constitue toutefois un retard de 5% par rapport à l’an dernier à pareille date.

Côté observation de la semaine, l’histoire se répète pour le soya dans un mélange de déceptions, mais aussi de surprises concernant les rendements obtenus:

«Rendement du soya surprenant, sur les terres argileuses: ça dépasse ou se situe près de 2 t/acre, mais sur les sables profonds, on se contente de 0.6t/acre. Très belle qualité, pas de moisissure blanche à part les champs semés au 7 ou 15 pouces où la pression de sclérotinia a été un peu plus importante (les variétés buissonnantes ont été affectées). Un peu de phomopsis, mais pas de quoi d’important! La récolte est presque terminée dans notre région (Saint-Hyacinthe). Dans la semaine du 5 au 10 octobre, les conditions de température ont pu permettre plusieurs heures de battage et pour plusieurs la fin. On dit que le soya va chercher son rendement avec de la pluie en août pour permettre de plus gros grains et des têtes remplies, mais du 5 au 30 août, il a fait chaud et sec. C’est étonnant!» -Bernard Fontaine –Ferme IBF/Pioneer -Montérégie-Est «Plusieurs gousses avortées en raison du manque d’eau diminuant le rendement potentiel des plantes.» -Frédéric Robert –Productions agricoles bon –Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches

À la surprise de plusieurs, considérant la sécheresse d’août dernier, la situation apparaît beaucoup plus prometteuse dans le maïs où les rendements dépassent dans bien des cas les attentes, ainsi que dans le cas du poids spécifique:

«Rendement excellent, poids spécifique excellent, humidité très abordable… quoi demander de plus!» -Michel Fluet –Ferme Réal Fluet inc. –Montérégie-Est «Jusqu’à présent, rendement très surprenant vu la sécheresse! Entre 13 et 15 tonnes/ha, 20-21% d’humidité et +70 kg/hl ! Allons-nous avoir des surprises plus tard!?» -Ange-Marie Delforge -Entreprise Jack & Ange-Marie Inc–Montérégie-Ouest «Sur 45 acres récoltés, bon rendement de 11.88 t/ha, poids spécifique bon de 67,5 à 69kg/hl, humidité de 22 à 25%. » -Olivier Lanoie -Ferme Olivier et Daniel Lanoie–Montérégie-Est

Reflet de ces commentaires, les observations de l’ensemble des participants cette semaine soulignent que l’état du maïs progressé de nouveau, passant de «Correcte » à «bon». À l’opposé, la fin de la récolte de soya suggère que des résultats un peu plus décevants ont été obtenus, dans un état de «Correct » à «mauvais».

Les averses de la dernière semaine auront vu aussi l’indice de l’état du sol grimper davantage de son côté en zone plus humide, avec une progression plus marquée pour les régions de la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches et l’Estrie. Pour les 7 prochains jours, les dernières prévisions prévoient toujours des précipitations au-dessus des normales, avec un cumulatif de 0,50-0,75 pouce dans la plupart des régions sondées. On se croise les doigts que ces prévisions seront appelées à changer pour permettre une fin de saison rapide, et sans encombre.

Maïs

Soya

Conditions de croissance

Conditions de croissance

Vous aimeriez participer à cette évaluation hebdomadaire, n’hésitez pas à nous contacter ou encore vous inscrire à notre liste des participants en remplissant le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de communiquer et de vous transmettre les informations nécessaires pour vous joindre à nous. Le sondage a lieu chaque semaine, du mardi au jeudi midi, et ne prend qu’une trentaine de secondes à compléter.