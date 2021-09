Semaine se terminant le 10 septembre

Aperçu

Les conditions plus favorables depuis deux semaines continuent de voir l’état des cultures prendre du mieux au Québec comme l’illustre bien leur évolution (voir les graphiques état descultures plus bas). Nous sommes cependant encore loin du compte pour envisager une nette amélioration, assez pour éviter des moyennes de rendement décevantes dans bien des cas cet automne. Autant pour le maïs que le soya, l’état des cultures demeure nettement sous le niveau observé à pareille date l’an dernier.

Suivant les différents commentaires des participants cette semaine, la sécheresse d’août dernier laisse toujours des traces importantes:

«Pluie,mais trop tard! les dommages ont été faits en août!» -Ange-Marie Delforge -Entreprise Jack & Ange-Marie Inc–Montérégie-Ouest «Gousses de tête avortées pour la plupart par manque d’eau.» -Lucie Latendresse –Ferme Cyane –Mauricie-Lanaudière «Le temps sec a affecté le remplissage des épis.» -Jean-Pierre Aumont -Novago coopérative-Mauricie-Lanaudière

Une autre conséquence de la sécheresse cette année, la maturité des cultures de maïs et de soya devancé. Cette semaine, on rapporte que 7% du maïs est au stade de la maturité contre 1% l’an dernier,et que la perte des feuilles dans le soya est à 31%, en avance de 2% par rapport à 2020. On mentionne aussi un début de récolte dans le soya en Montérégie-Ouest.

Avec le retour de conditions plus humides, la condition du sol continue de son côté de se rétablir de la sécheresse, de retour près d’être adéquate en général. Les régions du Centre-du-Québec et de la Mauricie/Lanaudière demeurent les plus sèches suivant les observations cette semaine.

Maïs

Soya

Conditions de croissance