Semaine se terminant le 15 octobre

La récolte de soya tire à sa fin cette semaine, à 87% complétée, en avance également de 11% par rapport à l’an dernier.

À l’image des commentaires des dernières semaines, on constate des rendements qui demeurent toujours très variables, avec un biais sous la moyenne des dernières années de 3,05 tonnes/ha pour l’ensemble du Québec. Certains producteurs auront été néanmoins agréablement surpris de leurs résultats considérant la saison difficile.

«Nous sommes sur le bord de finir de livrer. On s’attend à une moyenne de 3,1t/ha sur 215 ha. Nous sommes très satisfaits comparativement à ce qu’on entend dans notre région. Ce serait plus dans les alentours de 2,5t/ha. On ne sait pas si on a eu un coup d’eau de plus que les autres. Selon mon forfaitaire, on a trouvé la bonne formule cette année. En espérant être capable de la refaire.» -Renaud Péloquin –Ferme de Ste-Victoire inc–Montérégie-Est.

Pour le maïs, on peut dire que la récolte a débuté officiellement dans la dernière semaine, passant à 10% de complétée, 2% de moins qu’à pareille date l’an dernier. Est-ce que c’est parce qu’avec la sécheresse de la fin août, nous nous attendions au pire que les premiers résultats apparaissent bons? Ce semble le cas.

«Je commence à recevoir du maïs pour le séchage de producteurs voisins. Les récoltes semblent meilleures que ce tous avaient appréhendé et l’humidité du maïs sur les terres sableuses est à 19-20% et environ 24-25% sur les loams avec de meilleurs rendements. Je devrais commencer d’ici samedi chez moi.» -Ghyslain Beauchemin -Fermes JN Beauchemin & Fils Inc–Montérégie-Est «Rendement 10-15% supérieur à la moyenne, humidité basse, 19% pour le hâtif et 22,5% pour le reste.» -Élie Beaudry -Ferme Catelie-Capital-Nationale/Chaudière-Appalaches

Reflet des conditions favorables depuis 1 semaine, et d’une bonne progression des récoltes avec une touche d’optimisme, autant l’état du maïs que celui du soya ont de nouveau progressé de manière généralisée dans l’ensemble des régions. Le soya conserve un certain écart par rapport à ce qui était observé l’an dernier, mais celui dans le maïs est maintenant pratiquement comparable. Le retour de conditions plus sèches aura vu plusieurs régions s’assécher aussi dans la dernière semaine, ce qui n’est certainement pas une mauvaise chose pour accélérer les battages et réduire l’humidité du grain (et des coûts de séchage).

Vous aimeriez participer à cette évaluation hebdomadaire, n’hésitez pas à nous contacter ou encore vous inscrire à notre liste des participants en remplissant le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de communiquer et de vous transmettre les informations nécessaires pour vous joindre à nous. Le sondage a lieu chaque semaine, du mardi au jeudi midi, et ne prend qu’une trentaine de secondes à compléter.