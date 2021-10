Semaine se terminant le 1er octobre

Aperçu

La récolte de soya se poursuit, passant au tiers de complétée selon les observations cette semaine, une avance de 8% par rapport à l’an dernier. Selon les différents commentaires des participants, les rendements jusqu’ici sont très variables, jouant de moins de 3 tonnes/ha à plus de 4 tonnes/ha à l’occasion. Bien entendu, avec la sécheresse d’août, ce sont les superficies en sols plus légers qui proposent jusqu’ici des résultats plus décevants.

Pour fin de référence, selon l’Institut de la Statistique du Québec, les rendements l’an dernier ont été de 2,75 à 3,2 tonnes/ha dans les régions de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Rive-Nord.

Avec encore le deux tiers de la récolte devant nous, il sera intéressant de surveiller les prochains rendements enregistrés. D’une part, on peut présumer que ce sont davantage des variétés plus hâtives, qui proposent généralement des rendements un peu plus faibles, qui ont été récoltés. Ceci donne espoir que de meilleurs rendements seront encore observés. D’autre part, les variétés plus tardives risquent aussi d’avoir été affectées davantage dans leur rendement alors qu’ils étaient en plein remplissage des gousses à la fin août, au pire de la sécheresse avant le retour de la pluie.

Pour le maïs, de timides battages se poursuivent toujours, avec dans l’ensemble 3% des superficies récoltées cette semaine, 1% de moins que ce qui était observé à pareille date l’an dernier. Le stade de la maturité passe à 68% atteint également cette semaine, 2% de moins qu’en 2020.

De manière générale, l’état des cultures continue de son côté de s’améliorer timidement selon les observations. Pour le maïs, il serait maintenant sensiblement comparable à l’an dernier, dans un état jugé «correct». Pour le soya, il demeure toutefois beaucoup plus décevant que l’an dernier, dans un état jugé de «correcte à mauvais».

Les sols continuent pour leur part de se recharger en eau, de retour à un niveau à l’équilibre dans une condition jugée généralement «adéquate».

Maïs

Soya

Conditions de croissance

États des cultures

Vous aimeriez participer à cette évaluation hebdomadaire, n’hésitez pas à nous contacter ou encore vous inscrire à notre liste des participants en remplissant le formulaire suivant. Il nous fera plaisir de communiquer et de vous transmettre les informations nécessaires pour vous joindre à nous. Le sondage a lieu chaque semaine, du mardi au jeudi midi, et ne prend qu’une trentaine de secondes à compléter.