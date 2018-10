Attache tes bottines!

Le séchage à basse température du soya se passe bien. C’est quand même un processus long. Sécher à très basse température et pousser beaucoup d’air, ça pourrait se comparer à chauffer sa maison avec un briquet! Même si on exclut notre champ de soya sur lequel on a raté notre contrôle de mauvaises herbes, nos rendements sont en bas de notre moyenne. Décevant, si on se compare à tout ce qu’on entend présentement. On se questionne sur ce qu’on aurait pu faire de mieux, de plus ou de moins… On garde ça en tête, mais pour l’instant au moins, on est soulagé que tout soit en sécurité dans les silos. On devrait tout terminer ce séchage aujourd’hui.

On se prépare pour la récolte des petits grains jaunes! En plus, on pense faire un essai de semis d’un couvert de blé d’hiver derrière la récolte de maïs-grain. Plus tard que prévu, mais on y tient quand même. Un peu déçu de la dernière récolte, un peu fatigué, mais encore bien des projets d’essais à implanter. On « focus » sur le positif et on pousse notre machine humaine à fond!

Ça prend énormément d’énergie et de détermination pour innover, changer nos façons de faire et de voir. Chaque matin quand je m’habille en pensant à la journée chargée qui s’en vient, j’attache mes bottines bien serrées, à double tour, double nœud, double boucle pour m’assurer que mes bottines suivent mes babines. Je me sens particulièrement fier d’être agriculteur et d’avoir le privilège de nourrir les gens. À ceux qui occasionnellement critiquent nos pratiques… au lieu de critiquer, attachez vos bottines et suivez-nous dans le champ. Nous sommes agriculteurs!