25 mm de pluie au total avec des températures autour de 5 oC. Oui, la neige a fondu, mais il nous en reste encore. Je vous partage plusieurs photos pour illustrer mes observations. Je capote tout en étant très fier du comportement de la clôture végétale de lin. Pas de formation de glace et beaucoup plus de neige au sol que sans clôture.

Caplette : 1

Hiver : 0