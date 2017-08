Un peu plus de 30 ans qu’on est reconnu producteur Sélect de semences. Je ne sais pas combien nous sommes de producteurs au total qui ont ce statut. J’en apprends toujours dans ce domaine pour devenir encore plus efficace aux champs et dans notre suivi des manipulations afin d’assurer une pureté et une traçabilité les plus parfaites possibles. Au début c’était pour ajouter une « plus value » à nos récoltes. Avec le temps c’est devenu une question de fierté de faire partie de ce cercle élite des semences.

Obtenir le statut Sélect est une chose, mais gagner la confiance d’un semencier qui vous envoie 200 kg d’une précieuse semence prometteuse qui sort tout juste des mains du sélectionneur en est une autre. C’est un peu comme prendre le relais de la naissance de la variété et de la faire grandir en quantité et en pureté. J’apprends à la connaître dans toutes ses caractéristiques. Identifier les variantes reconnues et bien sûr éliminer les hors types. Pour nous c’est plus que d’être soulagés après qu’un inspecteur nous confirme que tout est ok. Il arrive régulièrement qu’on repasse après l’inspection au cas où quelques détails nous auraient échappés. Quand notre numéro d’identification est sur les sacs de semences on veut que ce soit représentatif de nos compétences d’agriculteur. Imaginez seulement une perte d’homogénéité en Sélect qui fait une fondation qui s’accentue en enregistré pour terminer en certifié.

Au-delà de la fierté il y a des matins où je me sens un peu timbré de tout défaire Gertrude au complet pour faire un autre ménage. Vous savez ce que c’est sortir les concaves, les passes, se contorsionner pour atteindre les cachettes pour tout ramasser. Masque à poussière aspirateur soufflette à l’air tournevis pendant 8 heures pour récolter une parcelle de 1 ha. Ça me pique partout et je suis noir comme si j’étais passé dans un tuyau de poêle! Une fois terminé je suis fier du travail accompli. Ça fait partie de ma profession : Agriculteur!