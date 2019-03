Un choix qui rapporte

Pour une fois qu’on a le beurre et l’argent du beurre dans notre bassin versant de la 2e rivière Pot-au-Beurre! Pas en dollars mais en résultats. Des traces en quantité très minime de pesticides dans l’eau. Quand même un peu inquiétant à première vue, mais les quantités sont microscopiques. On y a même obtenu un taux de survie des amphipodes légèrement plus élevé que ce que l’on observe dans des eaux sans effet agricole. Une bonne nouvelle et selon les responsables de l’échantillonnage ce genre de résultat pourrait servir d’objectif à atteindre pour nos autres bassins. Ça fait du bien…faut croire qu’on doit faire un bon travail et que nos gestes ne sont pas passés dans le beurre.

On en a fait du chemin depuis une vingtaine d’années et j’ai une petite pensée pour quelqu’un qui nous a initié aux pratiques culturales en bordure des cours d’eau. Au début ça nous « gossait » un peu, mais il aimait tellement ça qu’il nous a graduellement contaminé moi et plusieurs agriculteurs autour. Lui et des gens de la MRC, tout aussi motivés, nous ont même aidés à faire une plantation pendant leurs congés fériés. Sur leur propre temps, faut le faire! Ce qui nous « gossait » jadis fait maintenant partie de nos défis quotidiens et nous travaillons à se surprendre nous-mêmes. La roue tourne plus vite, on a de plus en plus de soutien et d’accompagnement pour accélérer le pas et améliorer nos résultats.

À ma grande surprise, cette personne vient tout juste de prendre sa retraite. Hein quoi? Déjà! En tout cas, si tu t’ennuies tu sais où il y a des arbustes et de beaux arbres en bordure de cours d’eau à admirer ou à tailler. Merci petit Jean !