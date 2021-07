De la COVID-19 à la protection des plantes

Enko, une entreprise américaine spécialisée dans la santé des cultures, a annoncé les détails de son partenariat avec Bayer afin de développer diverses molécules chimiques dans le but de mieux protéger les plantes. Selon les deux entreprises, l'application de nouvelles méthodes dans la recherche liée aux médicaments dans la santé humaine pourrait trouver un écho dans la lutte aux divers ravageurs dans les grandes cultures. La société dit espérer identifier des produits inattendus ciblant les ravageurs par de nouvelles manières.

Les porte-paroles d'Enko citent, par exemple, le fait que la résistance des mauvaises herbes soit devenu un problème mondial. Ils indiquent que plus de 250 espèces de mauvaises herbes ont développé une résistance aux herbicides conçus pour les contrôler. Ainsi, un environnement réglementaire strict place la barre haute pour les nouveaux produits. Les changements climatiques compliquent également le contrôle des mauvaises herbes.

Enko ajoute que le partenariat annoncé avec Bayer lui permettra d'utiliser ses propres technologies pharmaceutiques (bibliothèques codées par ADN, apprentissage automatique et biologie structurelle) pour évaluer rapidement plus de 120 milliards de molécules sur la base d'enzymes nuisibles cibles spécifiques non trouvées chez l'homme. Le processus permettra d'identifier de nouveaux produits dans de nouvelles familles chimiques qui n'ont pas encore été explorées afin de contourner les résistances. Les molécules découlant de la recherche devraient ouvrir de nouvelles manières de faire en étant plus efficaces en quantités plus faibles et en n'interagissant pas avec l'environnement environnant.

Pour Jacqueline Heard, PDG d'Enko, il s'agit d'un nouvel univers à explorer. « Emprunter et s'appuyer sur les innovations pharmaceutiques peuvent aider l'industrie agricole à résoudre ces problèmes plus rapidement tout en mettant en place un garde-fou dès le départ. Bayer a compris les synergies entre ces deux industries depuis des décennies et est le partenaire idéal pour accélérer notre expertise technologique. »