Des applis pour commencer l’année

Les applications sont populaires, et pour cause. Les cellulaires et téléphones intelligents ont permis de trimbaler avec soi une foule d’informations où cela était impossible il n’y a pas si longtemps. CropLife en a choisi 15 parmi les nouvelles applications lancées en 2018, ou mises à jour. En voici quelques unes parmi cette liste.

AGBRIDGE

AGBRIDGE est une application qui permet de transférer les données de l’ordinateur à bord du tracteur (AgLeader, CASEIH et John Deere) et de les transférer dans un compte situé dans nuage, ou encore un ordinateur équipé d’un disque dur AGDRIVE. L’application a été équipée de nouvelles fonctions, dont WIFI Direct qui envoie et reçoit automatiquement de nouveaux dossiers à chaque fois que l’appareil se trouve près d’un réseau Wifi de confiance ou un Wifi Hotspot mobile. (Android, iPhone et iPad)

PUBLICITÉ

RRXtend Spray App donne un coup de pouce dans la planification des arrosages. L’appli donne les prévisions météorologiques, dont les risques et les probabilités d’inversion. Elle permet aussi de créer et conserver les données concernant les arrosages. L’appli contient également des outils à propos des règles à suivre dans l’application du dicamba, ou encore des informations sur le Ready Xtend. (Android, iPhone et iPad)

Xarvio Scouting

L’appli de BASF Digitl Farming reconnait les sources de stress des cultures, simplement à la suite d’une photo prise par le téléphone intelligent. L’appli peut reconnaitre les mauvaises herbes, identifier et compter les insectes dans les pièges, analyser le dommage subi par les plantes et examiner l’état de l’azote dans le champ. Le tout est ensuite compilé dans un journal qui garde les données à jour. (Android, iPhone et iPad)

Midwest Cover Crop Field Guide

PUBLICITÉ

Midwest Cover Crop Field Guide est une application développée par Perdue Extension. Elle aide à sélectionner, cultiver et utiliser les cultures de couvertures dans la rotation. Les cultures de couverture les plus communes sont présentées. L’appli les classe selon certaines propriétés, telles que les sources d’azote, celles combattant les mauvaises herbes et l’érosion, ou encore les cultures qui aident à la structure du sol. (Android et iPhone)

Kugler Timing App

Cette appli donne des recommandations sur la période appropriée pour la fertilisation et les meilleurs produits à appliquer, ainsi que la quantité. Les avis concernent plusieurs cultures, dont le soya, le blé, le maïs, l’orge, l’avoine, les lentilles(pois) et le canola. Les avis sont donnés selon une liste de 11 options et en sélectionnant le stade de croissance de la plante. Cette application étant américaine, il faut aussi tenir compte de la réglementation en vigueur dans la province concernant les produits autorisés. (Android, iPhone et iPad)

D’autres applications sont également à souligner, dont certaines contrôlent l’irrigation dans les champs ou encore un journal de l’entretien du parc de machinerie. Une autre aide à planifier la gestion des appareils durant les chantiers de foin, comprenant l’endroit où laisser les balles de foin. Voici le lien pour la liste complète.