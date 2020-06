La gestion des pâturages à l’ère des applis

Chronique Experts-Fourragers

*La promotion de l’utilisation des pâturages intensifs pour réduire l’impact environnemental de la production de viande est de plus en plus importante. Depuis quelques années, des applications mobiles et web sont maintenant sorties sur le marché pour aider les producteurs agricoles à améliorer leurs pratiques et optimiser la performance des pâturages et animaux. Il est actuellement possible de trouver sur le marché différents produits tels que :

MaiaGrazing

PastureMap PUBLICITÉ

Quelles sont les fonctionnalités de ces outils?

Permets de gérer les informations sur les animaux au pâturage tel que : ID, date de naissance, poids, Type d’animaux, prise alimentaire, etc.

Gérer l’entrée et la sortie des animaux du troupeau

Les animaux peuvent être gérés de façon individuelle ou en groupe

Prédis la croissance des animaux au pâturage

Vue de vos pâturages à partir d’images satellites, délimitation des champs et identification des points d’eau.

Permets de retrouver les points d’eau et les barrières dans chaque champ

Permets la planification de la mise au pâturage pour chaque champ

Estime la capacité de chaque pâturage

Permets de connaitre le temps de repos d’un champ entre chaque visite

Permets d’estimer la croissance de la biomasse à partir des données de station météo

Permets d’estimer les rendements de chaque pâturage

PUBLICITÉ Permet de calculer le coût de production en tonne de matière sèche pour chaque pâturage.

Permet de partager l’information avec l’ensemble des personnes effectuant la gestion des pâturages

Quel est le prix de l’abonnement annuel?

Il y a des versions d’essai gratuit à la fois pour PastureMap et MaiaGrazing

Le coût annuel de PastureMap est de 1,50 $ US par tête par année pour la version pro et 1,00 $ US par tête pour la version de base.

Le coût annuel de MaiaGrazing est de 45 $ US par mois pour 100 animaux et moins, 75 $ US par mois pour des troupeaux inférieurs à 580 animaux et 150 $ moins pour les troupeaux plus grands.

Est-ce que cela est facile à configurer?

Pour les deux logiciels, il est à la fois possible d’importer les cartes de champs de la Financière agricole ou de les dessiner manuellement

Il est possible d’importer des inventaires d’animaux à partir de fichier Excel.

En espérant que vous vous laissiez tenter par ces outils et ainsi améliorez la performance de vos animaux aux pâturages.

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.