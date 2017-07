Quelle sera la nouvelle application mobile qui aidera les éleveurs dans l’expoitation de leur ferme? En voici quatre qui seront présentées pour la première fois en France lors du Salon des productions animales, le SPACE, en septembre prochain.

Il est à noter que les applications mobiles ne sont possiblement pas utilisables au Québec. Elles offrent cependant un aperçu de ce qui peut être fait ou de ce qui s’en vient comme technologies.

Ces applications ont déjà reçu une distinction (1 ou 2 étoiles) que le Salon appelle des Innov’Space. À l’ouverture de l’événement, les coups de cœur du jury seront connus.

– Les Zen’Bots sont des assisants vocaux qui vous aident dans vos actions en tant que producteur bovin.

– BDPORC est une application qui permet aux éleveurs de porcs français de remplir leur bon d’enlèvement en ligne.

– Ceva Santé animale présente sa nouvelle application mobile, Vaccinomics, qui est complémentaire à sa seringue automatique SmartVac pour porcs.

– Pass’Porc est une application de collecte et de valorisation de données.

Voici les informations sur les produits tels que fournis par le SPACE.

LES ZEN’BOTS

2 étoiles

ADVENTIEL

Nous sommes partis du constat que les éleveurs trouvent pénible d’utiliser de nombreux systèmes différents, avec chacun ses fonctionnalités et son ergonomie : le besoin d’unification des interfaces et d’interopérabilité est très fort. Cette complexité rebute beaucoup d’éleveurs qui ainsi sous-utilisent les systèmes et applications disponibles autour d’eux. C’est pourquoi nous présentons la première communauté d’assistants virtuels professionnels.

Les Zen’Bots sont ainsi une communauté de «bots», c’est-à-dire de robots conversationnels, qui dialoguent avec l’éleveur pour simplifier son quotidien et le rendre plus «zen». Ils combinent intelligence artificielle et intelligence métier. Ils comprennent les intentions de l’éleveur par analyse sémantique. Ils se passent le relais entre eux, pour offrir à l’éleveur diverses fonctions spécialisées en langage naturel, en mobilité, en chat vocal ou écrit.

HELLO MARGO, l’aînée de la communauté, développée avec Evolution est la simplificatrice en génomique. Elle facilite la commande d’insémination et assiste l’éleveur dans le choix des taureaux qui lui sont proposés pour la vache, grâce aux moteurs d’accouplement Evolution. HELLO FLORE est la maîtresse zen de l’identification animale, développée avec les EDE Grand Ouest. Par exemple, elle appelle l’éleveur quand il a oublié de déclarer une sortie. « Tu as sorti la 3456 ? » – « Ah oui, hier ».

Et voilà ! En trois secondes, l’éleveur réduit tout simplement ses risques de pénalités. Simplification administrative, conseil, prise de commande, alerte, etc., les Zen’Bots peuvent assurer presque toutes les fonctions numériques, et amener l’éleveur à mieux utiliser toutes les plateformes de ses partenaires et fournisseurs.

CLIC TON BON

2 étoiles

BDPORC

Les documents d’accompagnement des porcins ou bons d’enlèvement, sont des documents réglementaires devant accompagner les animaux lors du transport. Actuellement, ces documents sont remplis par les éleveurs, sur un support papier, avant chaque départ d’animaux.

La nouvelle application, proposée par BDPORC, leur permettra désormais de remplir le bon d’enlèvement en ligne. Les données sont donc enregistrées informatiquement et sont transmises en temps réel entre les différents acteurs de la filière (transporteurs, opérateurs de transport, abattoirs, site de destination des animaux, etc.).

Cela représente une véritable économie pour la filière :

– Réduction des coûts liés à la gestion des bons d’enlèvement, impression des papiers, envois aux éleveurs.

– Réduction du temps de remplissage des bons d’enlèvement, une partie des informations sont enregistrées en base de données et donc pré-remplies sur le bon d’enlèvement en ligne.

– Allègement de la charge administrative (tri, classement des bons d’enlèvement).

– Suppression de la ressaisie des bons d’enlèvement lors de la notification des mouvements dans BDPORC. La nouvelle application permet de transformer un (ou plusieurs) bon(s) d’enlèvements saisi(s) en tournée.

– Fiabilisation des données enregistrées, et donc diminution des coûts liés à la correction.

Vaccinomics

1 étoile

CEVA SANTE ANIMALE

VaccinomicsTM est l’application qui fait entrer la vaccination porcine dans l’ère de la Smart Vaccination. Nomade et complémentaire de la seringue automatique Smartvac développée par Ceva-Desvac pour les éleveurs de porcs, VaccinomicsTM est le premier outil qui permet d’assurer une réelle et objective mesure et traçabilité de la qualité de vaccination des porcelets en élevage.

Compatible avec tous les vaccins intramusculaires du marché, elle offre la possibilité de définir ses paramètres de vaccination (choix du vaccin, volume à injecter, nombre de porcelets à vacciner, etc.) et d’optimiser ainsi la qualité d’injection (volume injecté, durée d’injection constante, etc.).

Après récupération des données de vaccination par liaison Bluetooth, VaccinomicsTM fournit instantanément un rapport synthétique de la qualité de vaccination sur la base de critères pragmatiques élaborés avec les éleveurs. Le suivi et l’analyse des données de vaccination au cours des diverses séances (suivi des historiques, comparatif multicritères, etc.) renforce l’efficacité de la gestion des vaccinations. VaccinomicsTM constitue un puissant outil de valorisation des données de vaccination pour les éleveurs de porcs et leurs salariés et, selon les autorisations accordées par l’éleveur, leurs partenaires (vétérinaires, organisations professionnelles, etc.). Ainsi, cette application permet d’améliorer la performance sanitaire et économique des élevages et de répondre aux enjeux de traçabilité de la filière porcine.

PASS’PORC

1 étoile

COOPERL ARC ATLANTIQUE

Contrairement à d’autres espèces animales, l’élevage de porcs gère majoritairement les animaux en groupe (à la bande, à la salle, à la vanne, etc.), mais les technologies permettent désormais une gestion individuelle des animaux. Les premières applications proposées par cet outil qui capitalisent sur cette information individuelle sont le suivi des pathologies et traitements individuels, l’enregistrement d’évènements collectifs ou individuels (pesées, pertes, croissances, consommations), le stock pharmacie, le stock en temps réel des animaux présents dans l’élevage et le remplissage automatisé du bon d’enlèvement ou de transfert d’animaux.

La centralisation et l’individualisation de ces informations permettent d’en améliorer la fiabilité et l’étendue, soit plus de traçabilité, moins de stress et de saisie pour l’éleveur et plus de données à partager avec les parties prenantes (vétérinaire conseil, technicien, administration) pour des actions plus ciblées, plus pertinentes et économiquement plus efficaces.

L’originalité et la valeur ajoutée de cette application comparée aux solutions existantes est l’étendue de ses fonctionnalités liée à une vision filière pour une valorisation à l’élevage, mais aussi vers les acteurs en lien avec l’éleveur.