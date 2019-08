10 raisons pour prioriser les semences certifiées

La période estivale est le moment idéal pour évaluer vos champs de fourragères et commencer à planifier vos besoins pour l’année suivante en matière de semis. Cette période est aussi celle où les représentants et vendeurs de semences commencent à vous courtiser afin de réserver et de commander vos plantes fourragères pour l’année suivante, soit pour la saison 2020. Une question qui revient sans cesse chez mes clients, et ce, depuis plusieurs années : pourquoi payer plus cher une semence fourragère certifiée versus une semence de type ordinaire?

Voici donc 10 raisons pourquoi prioriser les semences certifiées par rapport aux semences de type ordinaire.

1 – Semence propre

Une semence certifiée doit respecter des exigences de production et de conditionnement rigoureuses qui comportent des limites strictes concernant les mauvaises herbes et autres espèces.

2 – Pureté variétale

La production d’une semence certifiée fait intervenir des systèmes de gestion de la qualité qui font l’objet d’une surveillance rigoureuse de façon à maximiser la pureté génétique – vous avez ainsi l’assurance d’obtenir la variété que vous désirez. Vous avez aussi l’assurance que le nombre d’autres variétés et hors types sera minimal.

3 – Assurance de la qualité garantie

Les inspections dans les champs et les établissements semenciers signifient que toutes les exigences en matière d’assurance de la qualité ont été respectées et documentée. Votre semence ou mélange de semences correspond exactement à ce à quoi vous vous attendez, ce qui vous permet d’étayer vos assurances auprès des autres.

4 – Accès à de nouvelles perspectives



De nombreux utilisateurs finaux recherchent des variétés précises pour leurs produits. L’utilisation d’une semence certifiée peut paver la voie à de nouveaux marchés et accroître les ventes en donnant une preuve officiellement reconnue de l’identité variétale de votre semence parentale.

5 – Traçabilité

La salubrité et la traçabilité des aliments sont des facteurs importants en agriculture. Vous n’êtes certain de votre produit que si vous en connaissez les origines. La semence certifiée est la clé de cette connaissance : la production de cette semence est soigneusement contrôlée dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité dès le début. L’emploi d’une semence certifiée vous permettra de tirer profit des mesures de traçabilité.

6 – Nouvelles améliorations génétiques

Amélioration des caractères comme un meilleur rendement, résistance aux parasites, tolérance à la sécheresse, tolérance aux herbicides et bien d’autres améliorations sont données aux agriculteurs par la semence certifiée. Ces caractères sont le fruit d’années de recherches et de développement et on ne peut y avoir accès en toute certitude que par la semence certifiée.

7 – Une garantie à toute épreuve

L’étiquette bleue est la preuve que vous avez utilisé une semence certifiée pour maintenir les caractères de la valeur de la récolte. C’est l’assurance que vous donnez aux acheteurs de graines et à d’autres que ce qu’ils obtiennent est bel et bien ce que vous dites.

8 – Utilisation maximale d’autres intrants

Vous voulez ce qu’il y a de mieux au niveau génétique et les champs les plus propres de façon à ce que vous puissiez tirer le maximum de vos investissements. L’utilisation d’une semence certifiée signifie que vous ne perdez pas de temps, ni les investissements sans cesse croissants nécessaires à des productions agricoles, à utiliser des semences qui ne donneront pas avec certitude une culture de qualité.

9 – Accès à des marchés de premier choix

La semence certifiée est le seul investissement qui peut vous procurer plus que des rendements élevés. Elle peut vous ouvrir la porte de marchés de premier choix, entre autres, le soya à tofu ou le canola à stabilité élevée et à d’autres marchés de produits à identité préservée.

10 – Une assurance-récolte moins dispendieuse

Dans certains cas, la semence certifiée vous permet de négocier des primes d’assurance-récolte moins élevées. Les assureurs savent qu’une semence certifiée est synonyme d’une récolte comportant un risque moins élevé.

Source : Seedgrowers.ca

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.