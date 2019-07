Testez votre QI… sur la qualité des fourrages

La croissance de la luzerne pendant les périodes très chaudes entraîne souvent…

Réponse : Une respiration cellulaire plus intense pendant la nuit, ce qui brûle les sucres et augmente l’accumulation de composés fibreux.

La croissance de la luzerne par temps frais entraîne souvent…

Un niveau de protéines plus élevé Un niveau de fibres NDF/ADF plus élevé L’accumulation d’hydrates de carbone, ce qui améliore la digestibilité des nutriments Un % de feuilles plus faible

Réponse : La réduction de la croissance des tiges et des concentrations de fibres plus faibles et des niveaux de protéines plus élevés.

Quel facteur est influencé par la régie de coupe ?

Rendement Qualité fourragère Quantité de mauvaises herbes Persistance Vigueur des plants Réserves racinaires Toutes ces réponses

Réponse : Les rendements augmentent, la qualité du fourrage diminue, les mauvaises herbes diminuent, la persistance est plus longue, la vigueur de la plante est améliorée et les réserves racinaires sont augmentées avec un intervalle de coupe plus long. Donc toutes ces réponses…

Quelle option tend à entraîner le plus de contamination du sol ?

Faucheuse/conditionneur à barre de faucille Faucheuse rotative/conditionneur Hauteur de râteau/ajustement Hauteur de ramassage de balles

Réponse : Les faucheuses rotatives fonctionnent comme des aspirateurs géants, aspirent la poussière et la dépose dans l’andain. Les râteaux peuvent également affecter la contamination des cendres et il est commun de mettre votre employé le moins expérimenté sur le râteau… c’est une erreur. Vous voulez que votre meilleur employé soit sur le râteau pour empêcher le bris des feuilles et la contamination du sol.

Lequel de ces éléments est affecté par la densité du peuplement ?

Réponse : Les plants de luzerne perçoivent très bien la disponibilité de la lumière et la proximité des plants voisins et compensent de manière efficace pour former un bon couvert végétal. Les tiges par pied carré déterminent le rendement, mais les tiges par couronne donnent une bonne indication de la vigueur de la plante.

Les facteurs de régie les plus importants à considérer pour optimiser la qualité des fourrages :

Choisir le bon cultivar, maintenir une densité de plants élevée Une bonne fertilisation, un bon type de sol, un bon contrôle des maladies Contrôler les mauvaises herbes, un bon calendrier de récolte et des compétences pour gérer la récolte Contrôler les insectes, récolter en après-midi avec des andains étroits

Réponse : La compétence ça ne s’achète pas…

En résumé…

Les principaux facteurs qui affectent la qualité du fourrage sont :

La régie de coupe, la proportion relative de feuilles et de tiges, la présence de mauvaises herbes, les effets environnementaux et toute pratique agronomique ayant un impact sur le ratio feuilles-tiges ou la maturité de la plante à la récolte.

*Texte réalisé en collaboration avec le Conseil québécois des plantes fourragères. Les propos exprimés dans le texte relèvent toutefois de l’auteur et n’engagent pas le CQPF.