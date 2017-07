Une nouvelle version de l’application mobile AgPAD est maintenant disponible pour les appareils Android. « La mise à jour corrige les problèmes de connexion et de transfert de données que certains utilisateurs ont pu connaître », indique Nicolas Lavoie, co-fondateur de AgPAD. Il s’agit d’une mise à niveau pour suivre les tendances mais avec les mêmes fonctionnalités. La nouvelle interface offre plus de stabilité et un plus grand potentiel de développement pour les futures options de l’application.

À la demande d’utilisateurs, quelques nouveautés se retrouvent sur la nouvelle version, comme la géolocalisation aux champs et l’affichage de l’image satellite. « La géolocalisation se fait en temps réel et l’imagerie utilise les images de Google maps », précise M.Lavoie.

PUBLICITÉ

Les créateurs de AgPAD recommande de transférer les informations de la version précédente avant d’installer la nouvelle version. Les utilisateurs d’Apple devront patienter encore quelque temps avant que l’application ne soit disponible à la boutique en ligne de Apple

À sa 5e année d’existence, AgPAD compte 2500 abonnés ainsi que de nombreux utilisateurs qui se servent de l’application gratuite.

AgPAD a été lancée en 2013 par deux producteurs du Lac-Saint-Jean passionnés de technologies de l’information, Guillaume Dallaire et Nicolas Lavoie. L’application permet de consigner toutes les informations liées à la régie des cultures à partir d’un téléphone intelligent, tablette électronique et de tout ordinateur branché à Internet. Les données peuvent aussi être partagées ou consignées par plusieurs utilisateurs.

Nicolas Lavoie prévoit maintenant travailler à la banque de données qui permettra d’automatiser automatiquement les informations. « Si par exemple un producteur laboure un champ, l’information sera mise à jour automatiquement dans la banque de données. » Un financement du fédéral permettra à la petite équipe de travailler dans la prochaine année au développement de l’algorithme de la nouvelle fonction.