Le meilleur de la chaine You Tube du Bulletin

Semer du maïs dans des conditions froides et humides peut engendrer son lot de problèmes. L’absorption d’eau froide par la semence peut freiner la germination, déformer le mésocotyle et parfois inhiber le développement des racines primaires. Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome Philippe Defoy de semences Prides explique des points importants à surveiller.

