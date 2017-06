Les principales toxines retrouvées dans le maïs ensilage sont le DON, communément appelée vomitoxine. Ces toxines sont causées par les moisissures de l’épi et de la tige, qui elles sont causées par les pathogènes Gibberrela, Fusarium et Collectrichum.

D’après une étude de l’Université de Pennsylvanie, un niveau de DON au-dessus de 0.56 ppm peut réduire la production de lait. De plus, un haut niveau de toxines cause des problèmes de reproduction et de cellules somatiques.

Une application de fongicides aidera à réduire les quantités de toxines dans le maïs d’ensilage.



