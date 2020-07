La fécondation et la pollinisation du maïs expliquée

Après la période du semis et de l’établissement des plants, les stades de la pollinisation et de la fécondation du maïs comptent parmi les plus importantes phases du développement de la culture. Même si la pollinisation et la fécondation sont très dépendantes des conditions environnementales, certaines conditions de régie pourront aider à optimiser le succès de ces phases de développement. Il est donc important de bien comprendre les facteurs qui auront une influence sur le succès de ces stades critiques de croissance.