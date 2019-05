La pression des unités de semis fait toute la différence

Le maïs et le soya doivent être semés à la bonne profondeur pour obtenir une levée uniforme et un bon développement de la plante.

La semence doit être semée à une profondeur constante et avoir un bon contact avec le sol. Un semis trop en surface, particulièrement pour le maïs, affecte le développement des racines. Un semis trop profond va retarder l’émergence et mettre la semence à la merci des maladies et des insectes.

La meilleure façon de contrôler la profondeur du semis, peu importe les conditions de terrain, se fait avec l’utilisation d’un système qui contrôle individuellement la pression de chaque unité du planteur.

Deux systèmes de contrôle de pression sont offerts. Un système pneumatique et un système hydraulique. L’avantage d’un contrôle hydraulique comparé à un système pneumatique est le temps de réaction.

Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome, Philippe Defoy, de Semences Prides, explique les raisons pour lesquelles il encourage les producteurs à considérer cette technologie.