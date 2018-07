Depuis quelques années, le soya gagne en popularité dans les rotations des producteurs québécois et la sclérotinia ou moisissure blanche fait de plus en plus de ravage. Dans cette épisode de Défi Soya, l’agronome Catherine Bracquemont présente des conseils pour diminuer l’incidence de cette maladie, en plus de parler de l’importance d’appliquer un fongicide de manière préventive afin de protéger votre rendement.