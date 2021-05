Préval Ag et Sollio Groupe Coopératif parmi les sociétés les mieux gérées au Canada

Les entreprises Préval Ag et Solio Groupe Coopératif font dorénavant partie des Sociétés les mieux gérées au Canada. Le 5 mai 2021, la société Deloitte Canada a dévoilé les lauréats 2021 du programme des sociétés les mieux gérées au Canada, un concours pour les sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse les 25 M$ et qui existe depuis 1993.

Préval Ag

Connaissez-vous ce nom? Peut-être que non, mais vous connaissez sûrement l’entreprise ou ses propriétaires. Les frères Fabien, Donald et Alexandre Fontaine viennent de consolider leurs activités des différentes entreprises qu’ils dirigeaient.

Délimax, Bergerie Richelieu, Promix, Serval et NRV ne sont que quelques-unes des divisions de l’entreprise. En fait, les frères Fontaine ont regroupé une trentaine de leurs sociétés d’élevage, de transformation de veaux, de bœufs et d’agneau, de transport et de cultures en une seule.

Préval Ag emploie 1200 personnes. Le chiffre d’affaires est de 600 M$. Dans les épiceries, leur viande est commercialisée sous le nom de Famille Fontaine.

Sollio Groupe Coopératif

Voilà à peine plus d’un an, en février 2020, la grande coopérative québécoise, la Coop Fédérée prenait le nom de Sollio Groupe Coopératif. Fondée en 1922, la coopérative fêtera ses 100 ans l’année prochaine.

Démarrée au Québec, Sollio Groupe Coopératif œuvre maintenant à la grandeur du Canada. Le groupe a trois divisions : Sollio Agriculture, Groupe BMR et Olymel.

« C'est pour moi une immense fierté que notre organisation soit reconnue par la communauté des affaires. Cette reconnaissance est à la fois le symbole de notre détermination, une reconnaissance de nos façons de faire et une distinction qui confirme la pertinence de nos valeurs coopératives et de nos actions », a tenu à souligner Gaétan Desroches, l’actuel chef de direction de Solio Groupe Coopératif, dans un communiqué.

Sollio Groupe Coopératif a un chiffre d’affaires de 8,2 G$ ou plus de 11 G$ si l’on compte les 48 coopératives affiliées. Il emploie 16 150 personnes et regroupe plus de 123 000 membres producteurs agricoles et consommateurs.