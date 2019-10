Claas et Precising Planting remportent l’argent

Du 10 au 16 novembre se tient le plus grand salon du machinisme mondial à Hanovre, en Allemagne. Avec un achalandage prévu de plus de 450 000 visiteurs provenant de 130 pays ainsi que 2750 exposants, c’est l’occasion, chaque deux ans, de découvrir les nouveautés technologiques qui viendront par la suite dans les champs. Les organisateurs du salon ont dévoilé les lauréats du prix de l’innovation 2019.

Cemos Auto Performance de Claas

Ce système consiste en un contrôle combiné de la puissance du moteur et de la vitesse d’avancement des ensileuses. Faire tourner le moteur à pleine puissance lorsque cela n’est pas nécessaire augmente inutilement la consommation de carburant. Cemos Auto Performance adapte la puissance du moteur au travail à effectuer en modifiant la courbe de puissance. Sur le terrain, l’opérateur met en marche le système d’assistance et sélectionne un régime moteur, une vitesse d’avancement et une courbe de puissance du moteur sur une échelle de 1 à 10. Une fois le pilote automatique activé, l’ensileuse peut débuter le chantier. Le régime moteur prédéfini est accepté directement par le conducteur et maintenu par le système de contrôle automatique. Lorsqu’il s’avère que la puissance préréglée est trop élevée pour le flux de récolte, le système bascule automatiquement vers une plage de sortie plus efficace tout en maintenant la vitesse d’avancement et le régime du moteur. Inversement, le système passe à une plage de puissance plus élevée lorsque la récolte est plus dense et à rendement plus élevé. Le contrôle automatique de la puissance du moteur simplifie considérablement la tâche du conducteur et permet de réaliser des économies de carburant pouvant atteindre 15 %.

SmartDept de Precision Planting

Généralement, les opérateurs doivent deviner la profondeur de semis optimale pour une graine spécifique dans un sol spécifique. Ainsi, ils font les réglages manuellement. Une fois les paramètres définis, il n’était plus possible de les modifier automatiquement en cours du travail et en temps réel pour répondre à des conditions changeantes. Le système SmartDepth contrôle la profondeur de semis automatiquement et avec précision par rapport aux conditions de sol réelles. Pour ce faire, l’opérateur définit une profondeur minimale et maximale, ainsi qu’un niveau minimum d’humidité. Pendant le travail de semis, SmartDepth mesure et lit en temps réel les différents niveaux d’humidité à différentes profondeurs. Simultanément, il augmente automatiquement la profondeur de semis si nécessaire, à l’aide d’un actionneur électrique. De cette façon, chaque graine bénéficie d’une humidité de sol adéquate pour une germination fiable.