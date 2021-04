Des tracteurs électriques trurcs

ZY Electric Tractor, une entreprise turque, part à la conquête du monde avec un des premiers tracteurs électriques commerciaux de puissance moyenne. Prévue à l’automne dernier, la commercialisation aura lieu en juin, COVID oblige. Le président Önder Yol déclarait en conférence de presse que l’entreprise a 25 tracteurs prêts à être livrés lorsque les dernières homologations seront réalisées d’ici l’été 2021. L’entreprise souhaite passer à un volume de 1000 tracteurs par an d’ici quelques années. Önder Yol mène des activités de recherche sur les logiciels de voitures électriques et les systèmes de gestion de batteries depuis 2003. Fort des connaissances et de l'expérience acquises dans ce processus, il s'est occupé des conversions de véhicules électriques et du développement de systèmes de stockage d'énergie. Pour ce qui est des tracteurs, ils s’établissent en deux modèles, soit de 65 ch et 140 ch. Celui délivrant 65 ch peut être chargé en environ 20 minutes et fonctionner jusqu’à cinq heures. Pour le tracteur de moyenne puissance, il offre une autonomie de sept heures sur le terrain avec une charrue de cinq versoirs avec 45 minutes de temps de charge. Dans des conditions normales, la charrue est un système qui nécessite le plus de puissance parmi nos techniques de labour. ZY Electric Tractor a également dans ses cartons un modèle électrique développant l’équivalent de 220 ch et planche déjà sur un tracteur de 320 ch. ‘’Ces tracteurs pourront être chargé en 90 minutes’’, selon Önder Yol.

