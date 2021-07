Désherbage avec le robot BlueBob 2.0

Depuis ce printemps, le deuxième prototype du BlueBob est au travail dans les champs de betteraves à sucre pour désherber mécaniquement. Ce nouveau prototype de BlueBob est un robot opérant sur six rangs, entièrement électrique et à navigation autonome, pour le désherbage mécanique des betteraves sucrières entre le stade des deux premières feuilles et la couverture du sol. Le projet est réalisé en coopération avec le groupe français Naïo Technologies, l’allemand Strube D&S et le Centre de développement Fraunhofer pour la technologie des rayons X EZRT, une division de l’Institut Fraunhofer pour les circuits intégrés IIS.

Le BlueBob 2.0 est équipé de la technologie de navigation Naïo et de la technologie Strube/Fraunhofer pour la détection des plantes et la classification en betteraves à sucre et adventices. Le BlueBob désherbe mécaniquement grâce à une combinaison d’outils inter-rangs guidés par caméra et d’outils mobiles dans les rangs, qui s’écartent à chaque betterave et reviennent biner dans le rang entre les betteraves. Le résultat est une élimination presque complète des mauvaises herbes dans le champ de betteraves sucrières, c’est-à-dire entre les rangs et entre les betteraves dans le rang.

Le principe du désherbage est basé sur la distinction entre les adventices et les betteraves en temps réel à partir d’un stade très précoce. Le BlueBob suit de manière autonome la piste du semoir, qui a enregistré les coordonnées GPS RTK de l’itinéraire de conduite avec une antenne sur le semoir. Les demi-tours dans le champ ne posent pas non plus de problème au robot qui trouve de manière autonome les rangs, reconnaît la fin du champ et s’engage seul dans la prochaine trace. La performance de désherbage est d’environ un demi-hectare par heure et l’autonomie des batteries permet un travail continu de huit heures. À noter que le prototype est conçu pour la betterave, mais dans l’avenir, il va pouvoir s’adapter à d’autres cultures.