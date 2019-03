Deux nouveaux modèles de tracteurs John Deere

John Deere vient de présenter deux nouveaux modèles qui s’ajouteront aux modèles existants, soit le 6230R et 6250R. Ceux-ci agrandissent la gamme 6R, offrant des puissances nominales de 230 ch et 250 ch respectivement. En tenant compte de la puissance et de la gestion intelligente de l’énergie John Deere (IPM), le 6250R peut atteindre 300 ch. John Deere a inclus une transmission à variation continue (IVT) en tant qu’équipements de base sur les 6230R et 6250R. Lors de la commande, les clients ont le choix entre deux options IVT: un avec une vitesse maximale de 40 km/h ou un autre avec une vitesse maximale de 50 km/h. Un terminal CommandCenter 4200 Generation 4 est installé en usine avec un écran couleur de 21,3 cm (8,4 po). Les clients peuvent disposer du CommandCenter 4600 en option.