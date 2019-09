Évolution des noueurs LoopMaster chez New Holland

New Holland fait évoluer ses noueurs pour ses modèles de presses BigBaler Plus. Le noueur doubles nœuds LoopMaster n’a pas de ficelle dans les reteneurs pendant la formation de la balle et ainsi, il n’y a aucune friction autour de la balle.

Les nouvelles presses BigBaler Plus suppriment les chutes de ficelle sur les balles. New Holland estime que sur 10 000 balles produites, le nouveau système permet de sauver jusqu’à 4 km de résidus de ficelle. Les noueurs doubles nœuds réalisent des nœuds à boucle d’une résistance accrue de 30 %. Les nouveaux noueurs LoopMaster seront installés de série sur tous les modèles de la gamme BigBaler Plus à partir de la saison 2020.