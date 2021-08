Faucheuse Kuhn PZ 8831

Les grandes exploitations disposant de tracteurs de puissance moyenne ou supérieure peuvent désormais bénéficier des performances de la faucheuse triple à tambours PZ 8831 de Kuhn. Grâce à sa tête d'attelage compacte et à une conception robuste de la transmission, il est possible de combiner des capacités élevées tout en ayant une puissance réduite. Associées à une faucheuse frontale PZ série 1021 F, elles offrent une largeur de travail totale allant jusqu’à 8,84 m. En configuration faucheuse portée frontale et deux unités arrière, la faucheuse PZ 8831 assure une excellente répartition des masses pour une manoeuvrabilité optimale sur les terrains vallonnés. La PZ 8831 est équipée de série du système de sécurité hydraulique Lift-Control. Lorsqu’elles rencontrent un obstacle, les unités de fauche se déplacent vers le haut et vers l’arrière, indépendamment les unes des autres. Ce système contrôle également la pression du sol de manière hydropneumatique. Le système de changement rapide des couteaux facilite l’entretien. Réglage de la hauteur avec une plage allant jusqu'à 44 mm.

