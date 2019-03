Nouveau semoir WingFold de Monosem.

Monosem a dévoilé son tout nouveau semoir WingFold huit rangs en version 100% électrique. Ce semoir huit rangs avec châssis traîné et repliable WingFold est doté d’éléments Monoshox NX ME. L’ensemble est géré par l’ECU placé sur le semoir et piloté, en cabine, grâce au terminal Isobus TOUCH Mini, TOUCH ou TOUCH Pro. Ce semoir est équipé d’un réservoir à engrais de 1350 litres doté de huit sorties. Côté microgranulateurs, trois moteurs permettent d’entraîner les Microsem. L’utilisateur pourra donc, en cabine, ajuster le dosage, couper la distribution de produits manuellement ou automatiquement par la fonction TC?SC sur l’ensemble du semoir ou sur certaines sections. Il est possible de moduler la densité de semis en fonction d’une carte de préconisation préalablement intégrée dans le terminal. En fonction des capacités du terminal, il sera également possible de gérer d’autres cartes de préconisation pour l’engrais.