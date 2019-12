Nouveau tracteur Next de Massey Ferguson

Massey Ferguson a dévoilé son concept de tracteur Next lors de la dernière édition du salon du machinisme agricole Agritechnica qui avait lieu en novembre dernier à Hanovre, en Allemagne.

Le tracteur Next embarque les technologies de contrôle des outils et de la modulation des intrants en temps réel. Il intègre des capteurs sur le capot et le toit de cabine afin de mesurer les paramètres du sol, tels que le taux d’humidité, le taux de matière organique et des cultures. Le système MF Guide permet de guider automatiquement le tracteur et MF Task Doc fournit les données nécessaires à la réalisation d’une cartographie précise des opérations en transférant automatiquement l’ensemble des informations par télémétrie par MF Connect.

PUBLICITÉ

Partenaire de Massey Ferguson dans ce concept, Trelleborg équipe ce tracteur de pneus sans carbone incluant le contrôle de gonflage CTIS +, qui ajuste automatiquement la pression des pneus pour répondre au changement des conditions, afin d’optimiser traction et respect du sol. Ce concept préfigure également les tracteurs autonomes ou semi-autonomes. Il intègre la conduite sans volant inauguré sur la nouvelle moissonneuse-batteuse Ideal 10T. Le poste de conduite dispose de trois grands écrans et abandonne les rétroviseurs, quant à eux remplacés par des écrans HD. À l’avant, la calandre se caractérise par des optiques intégrant une multitude de DEL.