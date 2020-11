Nouvelles séries de tracteurs Massey Ferguson

AGCO annonce une nouvelle famille de tracteurs compacts économiques, soit les séries 1800E et 2800E de Massey Ferguson. La nouvelle gamme remplace les séries 1700E et 2700E et comprend cinq modèles allant de 24 ch à 57 ch. Tous sont équipés de moteurs diesel Iseki, offrent une plus grande capacité hydraulique et arborent le nouveau style commun à toute la gamme de tracteurs Massey Ferguson. Ces nouveaux tracteurs sont conçus et construits pour les travaux lourds et les applications difficiles. Une partie arrière en acier moulé et un essieu avant moulé, quatre roues motrices et un système hydraulique haute capacité, le tout fournit le poids, la puissance et la traction nécessaires pour s’attaquer aux travaux exigeants. Côté motorisation, on retrouve un diesel trois cylindres à aspiration naturelle de 1,49 litre développant 24 ch pour le 1825E. Les 1835E et 1840E sont équipées de moteurs trois cylindres turbocompressés de 1,83 litre qui fournissent respectivement 35 ch et 39 ch. Les modèles 2850E et 2860E à châssis plus grand sont chacun équipés d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,43 litres, développant 49 ch et 57 ch. Refroidis par liquide pour une durabilité accrue, les moteurs Iseki à combustion propre répondent aux normes d’émissions Tier IV finales. Les nouveaux tracteurs compacts de la série E offrent une capacité hydraulique jusqu’à 18% supérieure à celle de la génération précédente. Le système à haut débit à double pompe fournit une puissance plus réactive à bas régime. Les compactes de la série E sont équipées de série d’une transmission 8F X 8R Synchro Shuttle éprouvée. Cette transmission mécanique à engrenages robustes offre une large gamme de vitesses de travail et de transport de 1,4 km/h à 26,8 km/h. Une transmission hydrostatique à trois gammes en option est également disponible. Les modèles 1800E offrent un attelage arrière à trois points de catégorie I, tandis que les modèles 2800E sont équipés d’un Cat. Attelage I / II à trois points d’une capacité de levage allant jusqu’à 2425 livres, offrant une compatibilité avec des dizaines d’outils, y compris les chargeurs Massey Ferguson de la série FL et les rétrocaveuses BH et CB, selon le modèle.