Nouvel entraînement pour le giro-andaineur Kuhn GA 1303

Kuhn présente l’entraînement 100% hydraulique des quatre rotors de l’andaineur GA 13031. Ce système d’entraînement hydraulique permet de limiter la maintenance et le graissage des entraînements qui sont presqu’éliminés, réduisant par le fait même le risque d’incident. D’une largeur de travail de 8,4 m à 12,5 m, ce GA 13031 complète la gamme d’appareils à quatre rotors tout en profitant des rotors Masterdrive G3. Contrairement au GA 13131 piloté par un terminal Isobus, l’ensemble des fonctions se font grâce aux distributeurs hydrauliques du tracteur. L’articulation des rotors, les ressorts d’allègement sur les rotors avant ainsi que les roues maintenant rapprochées des fourches assurent un bon suivi du terrain pour limiter l’incorporation de terre dans l’andain et éviter d’endommager le couvert végétal. Les déplacements routiers ne sont plus un obstacle avec une largeur réduite à 3 m et moins de 4 m en hauteur sans aucun démontage de bras.