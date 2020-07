Nouvelle génération de herses rotatives

Kubota décline sa nouvelle génération de fraise rotative en trois versions : PH1001, PH2001 et PH3001 qui s’adaptent chacune à différents types de sols. Elles reposent sur une structure centrale recevant les organes d’entraînement et les portes-dents. Le nouveau caisson profite d’une fabrication par pliage afin de limiter les soudures. Les modèles PH2001 et PH3001 accordent une plus grande contrainte grâce à un caisson à double paroi qui améliore la résistance. Le constructeur a également retravaillé la tête d’attelage afin d’augmenter sa robustesse. En option, des dents actives ou renforcées avec un traitement au carbure peuvent être installées sur l’ensemble de la gamme. Les herses rotatives PH2001 et PH3001 accèdent de série au système de démontage rapide Quick-Fit. Ce dernier est en option sur les PH1001. Le constructeur propose ses outils en largeur de 2,5 m et 3 m pour la PH1001, de 3 m à 4 m pour la PH2001 et de 3 m à 4,5 m pour la PH3001.