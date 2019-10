Nouvelles faucheuses portées Pöttinger

Pöttinger a redessiné ses faucheuses portées avec pivot latéral. Grâce à leur fonctionnement fluide, les Novadisc nécessitent moins d’énergie et sont plus légères. On retrouve quatre modèles soit : 222, 262, 302 et 352. Leurs largeurs de travail sont comprises entre 2,2 m et 3,46 m. L’alimentation de la faucheuse est assurée par de petits tracteurs ayant un minimum de 40 ch. Ainsi, ces poids légers sont particulièrement adaptés aux petites exploitations en terrain accidenté. Le dispositif de sécurité anticollision mécanique, qui permet un angle de basculement d’environ 12 degrés, protège la machine. Deux ressorts de suspension garantissent que la barre de coupe n’exerce pratiquement aucune pression sur le sol. L’allègement du poids est réglable en trois étapes sans avoir besoin d’outils.