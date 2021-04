Nouvelles herses peignes Cura ST de Horsch

Il y a quelques années, Horsch a démarré une démarche afin de permettre le désherbage mécanique que ce soit pour l’agriculture plus conventionnelle ou biologique. Ainsi, la compagnie a développé deux nouveaux modèles de herses peignes de largeurs de 13,7 m et 15,2 m. Ces deux nouvelles herses peignes Cura ST viennent compléter la gamme qui comprend déjà le modèle Cura 12 ST. Celles-ci sont repliables en cinq sections pour offrir une largeur de transport de 3 m. Le châssis est construit selon un cadre autonome avec des tubes carrés soudés, de telle sorte que la machine est stable dans toutes les situations et elle suit les dénivellations du terrain en position flottante. Pour maintenir individuellement la même pression, Horsch s’appuie sur les réglages hydrauliques de 500 g à 5 kg par dent. De plus, la pression reste similaire sur toute la course du ressort, en réduisant les risques de surcharge, ce qui permet un travail non seulement dans des céréales, mais également les cultures sarclées ou en buttes comme les pommes de terre.

