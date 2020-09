Pöttinger dévoile ses déchaumeurs à dents Terria

Pöttinger a introduit de nouveaux déchaumeurs à dents de 4 m à 6 m et déclinés en trois ou quatre rangées de dents. Ils se nomment Terria. Ces outils offrent une large gamme d’applications allant du déchaumage de surface (5 cm) jusqu’à un travail en profondeur (35 cm). Les dents sont sécurisées avec le système non-stop par ressorts Nova offrant une pression de 600 kg. En option, on retrouve un système hydraulique ajustable (déclenchement de 650 kg). Le porte-dents se règle par des boulons de cisaillement permettant d’ajuster l’intensité du travail. Pour la finition, une rangée de disques concaves est montée par paires. Différents rouleaux sont proposés au choix, ring, anneaux caoutchouc et rouleaux Tandem Conoroll. Le timon est équipé d’un vérin hydraulique qui offre un report de charge sur le tracteur équilibré afin de prévenir la surconsommation de carburant et améliorer la traction.